Smokowski wraca do komentowania. "Znakomita informacja dla naszych widzów"

"Cześć Tomasz Smokowski! Kolejny świetny komentator na antenie CANAL+SPORT. Tomek będzie komentował jeden mecz ligi francuskiej w kolejce. To wielka przyjemność dla nas i na pewno znakomita informacja dla naszych widzów" - napisał na Twitterze Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport, potwierdzając w ten sposób powrót Smokowskiego do C+.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Smokowski w "Wilkowicz Sam na Sam": Ja się zapisałem na sport, a nie tańce z gwiazdami

Ligue 1 wraca do polskiej telewizji! Aż dwie stacje będą transmitować mecze

Smokowski wraca do CANAL+SPORT. Będzie komentował mecze ulubionej ligi

Smokowski, który aktualnie jest współwłaścicielem Kanału Sportowego (wraz z Mateuszem Borkiem, Krzysztofem Stanowskim i Michałem Polem) był pracownikiem CANAL+SPORT przez wiele lat - konkretnie od połowy lat 90. aż do 2017 roku. Komentował mecze różnych lig, a przez długi okres prowadził program "Liga+Extra" z Andrzejem Twarowskim.

W 2018 roku Smokowski związał się z Polsatem Sport. Z niego jednak odszedł na rzecz działania we wspomnianym Kanale Sportowym, którego prowadzenie będzie teraz łączył z komentowaniem jednego meczu ligi francuskiej w kolejce.

Ojciec Leo Messiego ostro o nowych plotkach ws. transferu piłkarza. "To bzdura"