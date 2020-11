Wielka szansa dla Majeckiego. Polak może wykorzystać nieszczęście Lecomte'a

"France Football" poinformował, że szkoleniowiec AS Monaco, Niko Kovac będzie musiał sobie radzić kilka tygodni bez Benjamina Lecomte. 29-letni golkiper doznał bardzo poważnego urazu na piątkowym treningu i będzie wyłączony z gry na długi czas.

Rywal Majeckiego doznał poważnej kontuzji. Polak wskoczy do bramki AS Monaco na dłużej?

Francuz złamał czwartą kość śródręcza prawej ręki i musi przejść operację - możemy przeczytać na łamach internetowego wydania "France Football". Kontuzja Lecomte jest wielką szansą dla Radosława Majeckiego, który został kupiony z Legii Warszawa za 7 mln euro w zimowym oknie transferowym, a potem występował jeszcze do końca czerwca w zespole mistrza Polski na zasadzie wypożyczenia.

Na razie AS Monaco nie wydało jeszcze oficjalnego komunikatu ws. stanu zdrowia Lecomte'a, ale francuskie media podkreślają, że to Polak wskoczy teraz do bramki Monaco i będzie bronił do czasu, aż Lecomte nie wyleczy urazu. Początkowa prognoza zakłada, że Francuz nie będzie mógł grać przez miesiąc.

Majecki dotychczas regularnie przegrywał walkę o miejsce między słupkami bramki AS Monaco z Lecomtem. Polak zagrał zaledwie jeden mecz w Ligue 1, gdy Lecomte był odizolowany od zespołu z powodu zakażenia koronawirusem. Majecki wystąpił tylko w spotkaniu z Nantes (wygrana 2:1), kiedy popełnił poważny błąd przy golu dla rywali.

AS Monaco już w niedzielę 8 listopada zagra na wyjeździe z Nice w Ligue 1. Później zespół Polaka, który zajmuje obecnie 8. miejsce w lidze francuskiej z 14 pkt na koncie po 9 kolejkach, zmierzy się z PSG (20 listopada).