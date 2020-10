PSG wyprzedził inne potęgi! Negocjuje transfer rewelacji finałów Ligi Mistrzów

Houssem Aouar znajduje się na celowniku wielu klubów z czołowych lig europejskich. Jak podaje francuski "L'Equipe", prezes PSG - Nasser Al-Khelaifi dwukrotnie rozmawiał z szefem Olympique Lyon, Jeanem-Michelem Aulasem. Zdaniem dziennika władze obu klubów negocjują warunki transferu 22-letniego pomocnika do zespołu Thomasa Tuchela.

Paris Saint-Germain dołącza do wyścigu o gwiazdę Olympique Lyon. Kilka dni na dopięcie negocjacji

Władze PSG nie mają dużo czasu na dojście do porozumienia z przedstawicielami Olympique Lyon, ponieważ okienko transferowe zamyka się w najbliższy poniedziałek. W ostatnich tygodniach szczególne zainteresowanie pomocnikiem wykazywał Arsenal, który jako jedyny klub złożył zarówno pomocnikowi, jak i władzom OL konkretną ofertę transferu.

Jean-Michel Aulas odrzucił jednak ofertę z Premier League i żądał co najmniej 50 mln euro za młodego pomocnika - poinformował "L'Equipe". Chęć gry z 22-latkiem wykazał także Pierre-Emerick Aubameyang, który przyznał, że Houssem Aouar wniósłby do zespołu wiele jakości. - Mam nadzieję, że do nas dołączy mimo tego, ze gra w Lyonie - powiedział w rozmowie z "The Mirror".

Houssem Aouar jest wychowankiem Olympique Lyon. Pomocnik zadebiutował w pierwszym składzie w sezonie 2016/17. Łącznie rozegrał 140 meczów, w których strzelił 24 gole oraz zanotował 27 asyst. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.