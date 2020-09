Marcin Bułka wybrał nowy klub! Bramkarz PSG trafi do II ligi

Przyszłość Marcina Bułki jest niepewna. Polak ma kontrakt w PSG do końca czerwca 2021 roku. Nie może jednak liczyć na miejsce w bramce mistrzów Francji. Jak informuje Tomasz Ćwiąkała z Eleven Sports, agenci znaleźli rozwiązanie dla niego.

Macin Bułka do Hiszpanii?

Bułka ma przedłużyć kontrakt z PSG, a następnie udać się na wypożyczenie do Cartageny. To zespół występujący w Segunda Division. Po trzech kolejkach nowego sezonu jest na 19. miejscu na 22 drużyny. 20-letni Bułka rywalizowałby tam o miejsce w bramce z dwoma hiszpańskimi bramkarzami. To 30-letni Marc Martinez i 23-letni Esteve Pena.

W PSG Polak jest dziś trzecim golkiperem za Keylorem Navasem i Sergio Rico. Dodatkowo mistrzowie Francji sprowadzili kilka dni temu kolejnego bramkarza - Alexandre Letelliera.

Marcin Bułka trafił do Paris Saint-Germain z Chelsea w 2019 roku. W ciągu roku rozegrał zaledwie dwa mecze. W obecnym sezonie przeciwko RC Lens zaliczył koszmarny błąd, przez co zespół Thomasa Tuchela przegrał 0:1.

