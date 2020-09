PSG znalazło nowego bramkarza. Marcin Bułka ma trafić na wypożyczenie

Marcin Bułka nie godzi się z pozycją trzeciego bramkarza w składzie Thomasa Tuchela, dlatego zgłosił się do władz Paris Saint-Germain z prośbą o transfer. Jak donosi "L'Equipe", władze mistrza Francji pozwolą odejść 20-latkowi na roczne wypożyczenie, ponieważ znaleźli następcę Polaka. Bliski podpisania kontraktu jest Alexandre Letellier.

PSG znalazło następcę Marcina Bułki. Wypożyczenie coraz bliżej

PSG chce przedłużyć kontrakt z Marcinem Bułką o pięć lat, a na ten sezon wypożyczyć go do innego klubu, gdzie będzie grał

- napisał w mediach społecznościowych Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz "Canal+ Sport".

Marcin Bułka trafił do Paris Saint-Germain z Chelsea w 2019 roku. Aktualny kontrakt bramkarza obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. W ciągu roku rozegrał zaledwie dwa mecze. Do szczególnie nieudanych zaliczy debiut w obecnym sezonie przeciwko RC Lens, w którym przez jego koszmarny błąd zespół Thomasa Tuchela przegrał 0:1.