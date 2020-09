Real Madryt poznał cenę za Kyliana Mbappe. PSG w tarapatach

Mbappe jest wyceniany na od 180 do nawet 242 milionów euro. Dlaczego francuscy dziennikarze twierdzą, że Real Madryt mógłby go wykupić z PSG za jedynie 100 milionów euro? Tak rynek miałby aktualnie reagować na dwa lata kontraktu, które pozostają mu do końca kontraktu w Paryżu. Jeśli Hiszpanie chcieliby go kupić, powinni to zrobić dopiero w ostatnim roku jego umowy z PSG. Jeśli piłkarz nie zdecyduje się przedłużyć kontraktu, klub będzie gotowy sprzedać go za mniejszą kwotę, niż jest faktycznie warty, by cokolwiek jeszcze na nim zarobić.

Mbappe może odejść z PSG za 100 milionów euro. Chyba że podpisze nowy kontrakt

W innym wypadku cena Mbappe wzrośnie. Jeśli przedłużyłby kontrakt z klubem ze stolicy Francji, jego wartość miałaby wynosić 281 milionów euro. Zaliczyłaby zatem skok o 39 milionów euro, co stanowi drugi najwyższy możliwy wzrost według wyliczeń ekspertów. Pod tym względem lepszy mógłby być tylko Jadon Sancho, u którego w przypadku pozostania w Borussii Dortmund do 2024 roku przewiduje się wzrost o 43 miliony euro.

"L'Equipe" niedawno informowało także o tym, że poza Realem Madryt faworytem do pozyskania Mbappe miałby być Liverpool. Od wielu tygodni we francuskiej prasie pojawiały się informacje, że mistrz świata będzie chciał w lecie 2022 roku odejść z Parku Książąt. "L'Equipe" pisało o trzech opcjach, z których każdą należy brać w tej chwili pod uwagę. Pierwsza wskazuje na to, że Mbappe dołączy do Realu Madryt, druga, że zostanie piłkarzem Liverpoolu, a trzecia, że nie odejdzie z PSG.

Mbappe jest piłkarzem PSG od lipca 2018 roku. W barwach paryskiego klubu, który zapłacił za niego 145 mln euro, skrzydłowy rozegrał 125 spotkań, w których strzelił 91 goli i zaliczył 51 asyst.

