Dwa kluby chcą sprowadzić Kyliana Mbappe. Francuz ma trzy opcje

- Kylian Mbappe przekazał Paris Saint-Germain, że zamierza odejść po zakończeniu sezonu, aby kontynuować karierę w innym miejscu. 21-letni reprezentant Francji ma na celu przejście do La Liga lub Premier League - stwierdzili ostatnio dziennikarze "The Times". Informacje podawane przez angielski dziennik pokrywają się tylko częściowo z najnowszymi wieściami, które przekazał "L'Equipe".

"L'Equipe" pisze o przyszłości Kyliana Mbappe

Francuski dziennik ujawnił, że Mbappe wciąż nie podjął decyzji dot. przyszłości. Francuz w grudniu skończy dopiero 22 lata. Gwiazda PSG ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2022 roku. Od wielu tygodni w francuskiej prasie pojawiały się informacje, że mistrz świata będzie chciał w lecie 2022 roku odejść z Parku Książąt. "L'Equipe" pisze o trzech opcjach, z których każdą należy brać w tej chwili pod uwagę. Pierwsza wskazuje na to, że Mbappe dołączy do Realu Madryt, druga, że zostanie piłkarzem Liverpoolu, a trzecia, że nie odejdzie z PSG.

Kilka dni temu Jose Pedrerol z El Chiringuito informował, że Mbappe odejdzie z PSG tylko do Realu Madryt pod warunkiem, że piłkarz publicznie o tym powie. Mbappe jest piłkarzem PSG od lipca 2018 roku. W barwach paryskiego klubu, który zapłacił za niego 145 mln euro, skrzydłowy rozegrał 125 spotkań, w których strzelił 91 goli i zaliczył 51 asyst. Portal Transfermarkt szacuje jego wartość na 180 mln euro.

