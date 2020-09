Eksperci ustalili, co Neymar usłyszał od rywala. Nic dziwnego, że się wściekł

W meczu PSG - Olympique było aż 17 kartek. Pięć czerwonych (trzy bezpośrednie, dwie za drugą żółtą) sędzia pokazał już po 90. minucie, gdy na środku boiska doszło do przepychanek. Arbiter wyrzucił Jordana Amaviego, Dario Benedetto, Layvina Kurzawę, Leandro Paredesa i Neymara. Brazylijczyk dostał czerwoną kartkę jako ostatni, dopiero po analizie VAR, gdy okazało się, że uderzył Alvaro Gonzaleza z OM w tył głowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Poważny problem Linettego w kadrze. "Jeden z pierwszych, któremu kupujesz bilet na turniej" [Sekcja Piłkarska #62]

Neymar krzyczał do rywala, że może go wyzywać, jak chce, byle nie rasistowsko. Alvaro odpowiadał kolejnymi zaczepkami. Neymar schodząc z boiska, krzyknął do kamer, że to był rasizm. Później wyjaśnił, że został przez niego nazwany "małpim sku***synem" W mediach społecznościowych Brazylijczyk przyznał po meczu, że "żałuje tylko tego, że nie dał mu w twarz".

Alvaro Gonzalez obraził rasistowsko Neymara? Eksperci nie mają wątpliwości

Esporte Espetacular cytuje ekspertów, którzy jeszcze raz obejrzeli powtórkę, aby odczytać z ruchu warg, co dokładnie wykrzykiwali do siebie Neymar i Alvaro Gonzalez. Jak podkreślili zgodnie, nie byli w stanie ustalić, co dokładnie powiedział Hiszpan, jednak z pewnością użył słowa "mono", które w języku hiszpańskim oznacza małpę. Wszyscy trzej zgodnie stwierdzili, że Neymar także słownie zaatakował Gonzaleza, za co Brazylijczyk został już ukarany zawieszeniem.

Olympique Marsylia już wcześniej stanął w obronie Gonzaleza, podkreślając, że nie jest on rasistą, potępiając jednocześnie udostępnienie jego telefonu komórkowego w internecie, przez co grożono piłkarzowi śmiercią. Z kolei wujek Hiszpana zdradził w wywiadzie, że jego siostrzeniec użył słowa "bobo", co znaczy "głupi", a nie "mono", jak mu sugerowano.

Przeczytaj także: