Kylian Mbappe wybrał nowy klub. Musi spełnić jeden warunek, by go kupił

- Kylian Mbappe przekazał Paris Saint-Germain, że zamierza odejść po zakończeniu sezonu, aby kontynuować karierę w innym miejscu. 21-letni reprezentant Francji ma na celu przejście do La Liga lub Premier League - stwierdzili ostatnio dziennikarze "The Times". Jak się okazuje, na transfer do Premier League nie ma szans. Mbappe miał bowiem zapowiedzieć, że odejdzie tylko do Realu Madryt.

Mbappe chce Realu, Real chce Mbappe

Jak poinformował Jose Pedrerol z El Chiringuito, Mbappe miał zapowiedzieć, że odejdzie z PSG tylko do Realu Madryt. Takie przenosiny powinny być możliwe za rok. Właśnie latem 2021 roku "Królewscy" zamierzają złożyć ofertę na 21-latka. Zrobią to jednak pod jednym warunkiem - Mbappe musi publicznie powiedzieć, że bierze pod uwagę tylko transfer do Realu. Takie oświadczenie ma sprawić, że Real nie będzie musiał bić się o piłkarza z innymi klubami, co znacznie podbiłoby jego cenę.

Mbappe jest piłkarzem PSG od lipca 2018 roku. W barwach paryskiego klubu, który zapłacił za niego 145 mln euro, skrzydłowy rozegrał 124 spotkania, w których strzelił 90 goli i zaliczył 51 asyst. Portal Transfermarkt szacuje jego wartość na 180 mln euro.

