Władze PSG stoją murem za Neymarem. Klub oczekuje reakcji Komisji Dyscyplinarnej

W meczu PSG - Olympique było aż 17 kartek. Pięć czerwonych (trzy bezpośrednie, dwie za drugą żółtą) sędzia pokazał już po 90. minucie, gdy na środku boiska doszło do przepychanek. Arbiter wyrzucił Jordana Amaviego, Dario Benedetto, Layvina Kurzawę, Leandro Paredesa i Neymara. Brazylijczyk dostał czerwoną kartkę jako ostatni, dopiero po analizie VAR, gdy okazało się, że uderzył Alvaro Gonzaleza z OM w tył głowy.

Przez całą drugą połowę temperatura sporów między piłkarzami rosła, faule były coraz ostrzejsze, a Neymar i Alvaro jeszcze przed wspomnianą awanturą prowokowali się nawzajem. Neymar krzyczał do rywala, że może go wyzywać, jak chce, byle nie rasistowsko. Alvaro odpowiadał kolejnymi zaczepkami. Neymar schodząc z boiska, krzyknął do kamer, że to był rasizm. Później wyjaśnił, że został przez niego nazwany "małpim sku***synem" W mediach społecznościowych Brazylijczyk przyznał po meczu, że "żałuje tylko tego, że nie dał mu w twarz".

PSG wydało oficjalny komunikat w tej sprawie

Francuski klub w poniedziałkowy wieczór opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej komunikat, w którym władze drużyny postanowiły w pełni poprzeć Neymara. - PSG zdecydowanie popiera Neymara, który zgłosił, że został zaatakowany na tle rasistowskim przez rywala. Klub powtarza, że nie ma miejsca na rasizm w społeczeństwie, piłce nożnej ani w naszym życiu i wzywa wszystkich do reakcji przeciwko formom rasizmu na całym świecie - napisano w komunikacie.

- Klub od ponad 15 lat jest mocno zaangażowany w walkę ze wszystkimi formami dyskryminacji wraz ze swoimi partnerami SOS Racisme, Licra i Sportitude. PSG oczekuje na działania Komisji Dyscyplinarnej LFP w celu zbadania i ustalenia faktów, a klub pozostaje do dyspozycji LFP w kwestii uzyskania wszelkiej niezbędnej pomocy - dodano.

