Kosmiczny gol w lidze francuskiej! Ideał. Brakuje słów [WIDEO]

Po pierwszej połowie starcia 3. kolejki Ligue 1 Stade Brest prowadził z Dijon 1:0 po trafieniu Romaina Perrauda. Na drugą bramkę i to jaką, trzeba było czekać aż do piątej minuty doliczonego czasu gry. Perraud z lewej strony posłał miękkie dośrodkowanie w pole karne, gdzie niesamowicie wzbił się w powietrze Irwin Cardona, idealnie złożył się do strzału i nieprawdopodobnym uderzeniem z pierwszej piłki pokonał bramkarza rywali, Alfreda Gomisa, trafiając w samo okienko.

Kosmiczny gol w lidze francuskiej. Faworyt do nagrody im. Ferenca Puskasa

Bramka 23-letniego Francuza jest jedną z faworytek do nagrody im. Ferenca Puskasa, przyznawanej co roku dla najbardziej urodziwego gola na piłkarskich boiskach. Jego trafienie jest porównywane do Zlatana Ibrahimovicia (strzelał wiele akrobatycznych bramek w karierze) i Paolo Di Canio, który w przeszłości w podobny sposób pokonał golkipera Wimbledonu

Zobacz cudownego gola Cardony:

Cudownym trafieniem napastnika Brestu zachwycało się m.in twitterowe konto BT Sport. Anglicy zwrócili uwagę, że bramka Francuza była idealnym połączeniem trzech rzeczy: czasu zawieszenia w powietrzu, akrobatyki i wykończenia.

Dla Stade Brest było to pierwsze zwycięstwo w sezonie 2020/21, dzięki któremu plasuje się na 15. pozycji w lidze francuskiej, natomiast Dijon dotychczas przegrało wszystkie trzy mecze i zajmuje 19. miejsce.

