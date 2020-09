Sensacja w Paryżu! PSG przegrywa i kończy mecz w ósemkę! Czerwona kartka dla Neymara

PSG po raz pierwszy od rozgrywek 1984/1985 przegrało dwa kolejne spotkania inaugurujące sezon Ligue 1. W czwartek paryżanie ulegli na wyjeździe 0:1 Lens, jednak wtedy mistrzów Francji częściowo tłumaczyły spore roszady w wyjściowej jedenastce. Z powodu kwarantanny nie mogli zagrać w tamtym meczu nie tylko Neymar i Di Maria, ale też Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Marquinhos czy Keylor Navas.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek porównany do byłych selekcjonerów. "Nawałka na 10, Fornalik na 1" [Sekcja Piłkarska #62]

W niedzielę większość zawodników była już do dyspozycji trenera Thomasa Tuchela, jednak z wyjątkiem Di Marii i Neymara rozpoczęli oni mecz na ławce. Powrót dwóch ofensywnych graczy, którzy byli kluczowi dla PSG w poprzednim sezonie, w którym zespół dotarł do finału Ligi Mistrzów, nie przełożył się jednak na lepszy niż przed kilkoma dniami rezultat końcowy.

Choć paryżanie grali zdecydowanie lepiej niż w starciu z Lens, brakowało im skuteczności. Marsylczycy byli za to do bólu skuteczni. Mimo że goście oddali w całym spotkaniu tylko dwa celne strzały, to jeden z nich trafił do siatki, co ostatecznie dało Marsylii zwycięstwo. W 36. minucie Dimitri Payet dośrodkował z rzutu wolnego na dalszy słupek, a tam strzałem bez przyjęcia jedynego gola meczu zdobył Florian Thauvin.

Po zmianie stron kibice zobaczyli co prawda jeszcze dwie bramki (dla PSG trafił Di Maria, a dla Marsylii Dario Benedetto), ale obie zostały anulowanie przez VAR. Druga część meczu będzie wspominana bardziej ze względu na to, co działo się już w doliczonym czasie gry. Wtedy właśnie doszło do przepychanek pomiędzy piłkarzami obu zespołów, w wyniku czego aż pięciu graczy zostało ukaranych czerwonymi kartkami (trzech PSG i dwóch Marsylii). Z boiska wylecieli m.in. Neymar i Layvin Kurzawa.

Po dwóch rozegranych meczach PSG zajmuje 18. miejsce w tabeli, oznaczające grę w barażach o utrzymanie we francuskiej ekstraklasie. Warto jednak zauważyć, że PSG ma o jedno spotkanie rozegrane mniej od większości ligowych rywali. Trudno też przypuszczać, żeby paryżanie długo okupowali miejsce w ogonie tabeli. Po powrocie do pełnego reżimu treningowego zawodników, którzy opuścili pierwsze mecze ze względu na zakażanie wirusem SARS-CoV-2, mistrzowie kraju z pewnością rozpoczną marsz w górę tabeli.

Marsylia po niedzielnym meczu ma 6 punktów na koncie (również dwa rozegrane spotkania) i zajmuje 5. miejsce w lidze. Prowadzi Stade Rennes, przed AS Monaco i Lille (wszyscy po 7 pkt).