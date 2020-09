"The Times": Kylian Mbappe opuści PSG! Piłkarz podał, kiedy to nastąpi

Zobacz wideo Domenech o Lewandowskim: Powinien mieć szanse na Złotą Piłkę

Gwiazda PSG ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2022 roku. "The Times" informuje, że francuski napastnik nie przedłuży umowy i będzie chciał opuścić paryżan już w lecie 2021 roku.

REKLAMA

- Kylian Mbappe przekazał Paris Saint-Germain, że zamierza odejść po zakończeniu sezonu, aby kontynuować karierę w innym miejscu. 21-letni reprezentant Francji ma na celu przejście do La Liga lub Premier League - możemy przeczytać na łamach angielskiego dziennika. "The Times" twierdzi, że walkę o Mbappe stoczy Real Madryt z Liverpoolem i Manchesterem United. Francuski napastnik gra w PSG od lata 2017 roku. Zagrał w 124 spotkaniach, strzelając w nich 90 goli i notując 51 asyst.

Kylian Mbappe ma koronawirusa, PSG jest wściekłe na federację. "To brak szacunku!"

Zaproszony do studia radia RMC Sport dyrektor sportowy PSG nie przebierał w słowach: "To jest nie do zaakceptowania". Leonardo o pozytywnym teście na koronawirusa Kyliana Mbappe przeprowadzonym na zgrupowaniu reprezentacji Francji dowiedział się w poniedziałek wieczorem z telewizji razem z pozostałymi kibicami - pisał w swoim tekście Kacper Sosnowski >>

Przeczytaj także: