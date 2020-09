Koszmarny błąd Marcina Bułki! PSG sensacyjnie przegrywa pierwszy mecz sezonu

PSG do swojego pierwszego meczu w nowym sezonie przystąpiło w bardzo osłabionym składzie. Po pozytywnych wynikach testów na obecność koronawirusa, w spotkaniu przeciwko Lens wystąpić nie mogli m.in. Di Maria, Icardi, Marquinhos, Mbappe, Navas i Neymar. Z tego powodu miejsce w składzie otrzymał m.in. Marcin Bułka, który jednak nie będzie mógł zaliczyć tego spotkania do udanych.

W pierwszej połowie na stadionie w Lens nie działo się właściwie nic. Gospodarze stworzyli jedną dobrą okazję, jednak strzał Ganago trafił jedynie w słupek. Po przerwie, w 57. minucie, Marcin Bułka popełnił fatalny błąd. W niegroźnej sytuacji chciał zagrać piłkę do jednego z obrońców. Ten był jednak dobrze kryty przez rywali, przez co piłka trafiła do jednego z nich tuż przed polem karnym. Ganago z łatwością znalazł się w okazji do oddania strzału i pewnie pokonał polskiego bramkarza. I choć chwilę później popisał się bardzo dobrą interwencją po strzale Banzy, nie da się ukryć, że Polak tym błędem mógł znacznie zmniejszyć swoje szanse na kolejne występy w barwach PSG, marnując tym samym okazję otrzymaną od Thomasa Tuchela, trenera paryżan.

PSG nie zdołało w ostatnich minutach odmienić losów spotkania. Herrera próbował uderzenia sprzed pola karnego, jednak piłka poszybowała nad poprzeczką. W ostatnich minutach spotkania gospodarze kontrolowali losy spotkania, ostatecznie utrzymując jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego, notując tym samym swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie, po porażce 1:2 z Niceą na otwarcie rozgrywek.

