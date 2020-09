Kylian Mbappe wskazał dwóch piłkarzy dla PSG! Namawia zawodnika Bayernu na transfer

- Wiele drużyn przegrało finał Ligi Mistrzów, a następnie zdobywało trofeum w następnym roku. Potrzebujemy odpowiednich transferów, trzeba kupić kilku zawodników. Mam nadzieję, że klub ma dobry plan na uzupełnienie. Oczywiście, jestem optymistą co do wygrania w Lidze Mistrzów - powiedział "Telefoot" Kylian Mbappe.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek miał odmłodzić kadrę? Boniek: To nie był jego cel

Kylian Mbappe namawia piłkarzy Bayernu i Rennes na transfery

21-letni Mbappe szybko przeszedł od słów do czynów. Na zgrupowaniu reprezentacji miał namawiać na transfer Lucasa Hernandeza oraz Eduardo Camavingę. Hernandez to najdroższy piłkarz w historii Bayernu Monachium, kosztował mistrzów Niemiec ponad 80 mln euro (przyszedł z Atletico Madryt), ale przez kontuzję kolana rozegrał tylko 25 spotkań w minionym sezonie. I Bawarczycy nie zamierzają go sprzedawać za niższą kwotę.

Za to 17-letni Camavinga jest rewelacją w Rennes i w poniedziałek zadebiutował w dorosłej reprezentacji Francji w meczu z Chorwacją (4:2). Celem PSG jest pozyskanie go, ale w 2021 roku, gdy zostanie mu rok do końca kontraktu. Camavinga już wcześniej zapowiedział, że zostanie w Rennes na najbliższy sezon, ale bardzo poważnie zainteresowany jego pozyskaniem jest Real Madryt.

Z PSG odeszli już Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Tanguy Kouassi (Bayern), Adil Aouchiche (Saint-Etienne), Thiago Silva (Chelsea) oraz Edinson Cavani i Eric Maxim Choupo-Moting - ich kontrakty wygasły, ale nie podpisali jeszcze umów z nowymi klubami. W przypadku Kameruńczyka niewykluczone jest jego pozostanie w PSG, o ile podpisze nową umowę. Mistrzowie Francji i finaliści Ligi Mistrzów jak do tej pory nie kupili żadnego nowego piłkarza, wykupując jedynie wypożyczonych wcześniej Mauro Icardiego (Inter Mediolan) oraz Sergio Rico (Sevilla).

Kylian Mbappe ma koronawirusa, PSG jest wściekłe na federację. "To brak szacunku!"

Zaproszony do studia radia RMC Sport dyrektor sportowy PSG nie przebierał w słowach: "To jest nie do zaakceptowania". Leonardo o pozytywnym teście na koronawirusa Kyliana Mbappe przeprowadzonym na zgrupowaniu reprezentacji Francji dowiedział się w poniedziałek wieczorem z telewizji razem z pozostałymi kibicami - pisze w swoim tekście Kacper Sosnowski >>