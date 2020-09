Kylian Mbappe żąda transferów od PSG. Celem jest wygranie Ligi Mistrzów

Paris Saint-Germain przegrało w minionym finale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium 0:1, po bramce Kingsleya Comana. W rozmowie z "Telefoot" Kylian Mbappe wysłał wiadomość do władz paryskiego klubu, w której oznajmił, że trwające do 5 października okienko transferowe może być kluczowe w kontekście zdobycia pucharu w sezonie 2020/2021.

- Wiele drużyn przegrało finał Ligi Mistrzów, a następnie zdobywało trofeum w następnym roku. Potrzebujemy odpowiednich transferów, trzeba kupić kilku zawodników. Mam nadzieję, że klub ma dobry plan na uzupełnienie. Oczywiście, jestem optymistą co do wygrania w Lidze Mistrzów - powiedział "Telefoot" Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe nawołuje do przeprowadzenia transferów. PSG potrzebuje wzmocnień

Paris Saint-Germain po wielu latach niemocy przełamało się i dotarło do finału Ligi Mistrzów, jednak nie odniosło w nim sukcesu. - To smutne, skomplikowane ale to część naszego życia. Byłem bardzo rozczarowany. PSG rozwinęło się jako klub, wcześniej mieliśmy blokadę mentalną, która zatrzymywała nas w ćwierćfinale Ligi Mistrzów - przyznał Kylian Mbappe.

Jak podaje "Le Parisien", władze Paris Saint-Germain potrzebują piłkarzy, którzy uzupełnią skład zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Po odejściu Thiago Silvy do Chelsea zespół stracił kapitana oraz podstawowego zawodnika w środku obrony. Francuski dziennik uważa, że Thomsa Tuchel przesunie na pustą pozycję Marquinhosa, a władze paryskiego klubu będą potrzebowały pomocnika, który uzupełni jego rolę w składzie. Dodatkowo drużynę opuścili Edinson Cavani, z któremu wraz z końcem sezonu wygasł kontrakt oraz Thomas Meunier, który przeszedł do Borussii Dortmund na zasadzie wolnego transferu.