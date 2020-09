Czterech piłkarzy na wylocie z PSG. Ogromna dziura w budżecie

Pandemia koronawirusa znacznie odbiła się na budżetach czołowych piłkarskich klubów. Wiosną mówiło się o dużych problemach m.in. w FC Barcelonie, a jak się okazuje, problemy dotknęły także mistrzów Francji, którzy pod koniec sierpnia walczyli w finale Ligi Mistrzów. Jak donoszą francuskie media, dziura w budżecie PSG na sezon 2020/21 ma sięgać nawet 100 milionów euro!

Władze PSG mają sposób na załatanie dziury w budżecie

Tak wielkie problemy zmuszają działaczy PSG do radykalnych działań. Z tego powodu podjęli decyzję, że co najmniej czterech piłkarzy opuści Paryż w najbliższych tygodniach. Zdaniem L'Equipe na listę transferową trafili Julian Draxler, Loic Mbe Soh, Alphonse Areola i Idrissa Gueye. Według francuskich mediów na tych transakcjach mieli zarobić nawet ok. 70 milionów euro.

PSG jeszcze nie rozpoczęło sezonu po finale Ligi Mistrzów, w którym przegrali 0:1 z Bayernem Monachium. Co gorsza, kilku zawodników, w tym m.in. Neymar, Angel Di Maria czy Keylor Navas, otrzymało pozytywne wyniki testów na koronawirusa, przez co zagrożony jest ich pierwszy mecz po przerwie, który miał zostać rozegrany już 10 września. Wszyscy zakażeni piłkarze zostali już umieszczeni w izolacji, a przepisy ligi francuskiej pozwalają w sytuacji, gdy więcej niż cztery osoby w klubie otrzymały pozytywny wynik testów na obecność koronawirusa, na przełożenie kolejnych spotkań.

