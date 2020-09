Kolejni piłkarze PSG zakażeni po urlopie na Ibizie. Start sezonu zagrożony

Zobacz wideo Ćwiąkała: Nie jest jeszcze wykluczone, że Messi zmieni zdanie [Sekcja Piłkarska #61]

Kolejne pozytywne przypadki koronawirusa w zespole PSG. Start sezonu zagrożony

- Najnowsze testy na Sars CoV2 przeprowadzone w Paris Saint-Germain potwierdziły, że pojawiły się trzy nowe pozytywne przypadki. Wszyscy ci zawodnicy przestrzegają odpowiedniego protokołu zdrowotnego - napisano na Twitterze paryskiego zespołu. Tym samym liczba wszystkich przypadków zachorowania wzrosła już do sześciu.

Wcześniej w zespole Thomasa Tuchela pozytywne wyniki testów na koronawirusa mieli Leandro Paredes, Angel Di Maria i Neymar. Wszyscy wypoczywali na hiszpańskiej Ibizie podczas urlopu. Wg L'Equipe kolejni zakażeni to Marquinhos, Mauro Icardi i Keylor Navas. Paryski klub nie ujawnił oficjalnie nazwiska zakażonych zawodników. Na Ibizie był również Ander Herrera, ale na razie nie ogłoszono, czy Hiszpan również został zakażony.

Paris Saint-Germain przygotowuje się do rozpoczętego już sezonu Ligue 1. Paryżanie pierwsze spotkanie mieli rozegrać 10 września w Lens, a trzy dni później zmierzyć się w prestiżowym starciu z Marsylią, ale na razie nie wiadomo, czy dojdą one do skutku. Początek rozgrywek został dla piłkarzy Thomasa Tuchela przesunięty z powodu udziału w sierpniowym turnieju Ligi Mistrzów, gdzie w finale przegrali 0:1 z Bayernem Monachium. W ciągu ostatniego pół roku PSG rozegrało zaledwie pięć meczów z powodu przerwania ligowego sezonu we Francji już w marcu.

Przepisy ligi francuskiej (LFP) stanowią, że zbiorowe treningi drużynowe muszą zostać odwołane, jeśli klub ma co najmniej cztery pozytywne testy na obecność koronawirusa w ciągu ośmiu dni, z możliwością przełożenia meczu. Piłkarze PSG, którzy zostali zakażeni, zostali umieszczeni w izolacji i nie będą mogli trenować z pozostałymi kolegami z drużyny przez osiem dni, zgodnie z istniejącymi wytycznymi dotyczącymi protokołu zdrowotnego we Francji.

