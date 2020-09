Półfinalista Ligi Mistrzów żąda ponad 100 mln euro odszkodowania od władz ligi

Prezes Olympique Lyon żąda od władz ligi francuskiej 117,7 mln euro odszkodowania z powodu przerwania rozgrywek przez pandemię koronawirusa - informuje "Le Parisien". Jean-Michel Aulas w swojej argumentacji przyznaje, że do zakończenia sezonu pozostało dziesięć kolejek, co daje 30 możliwych do zdobycia punktów. Żądania Francuza motywują także wyniki Olympique Lyon w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Olympique Lyon pokrzywdzony przez Ligue 1. Prezes klubu żąda pieniędzy

Ligue 1 jest jedyną ligą z TOP5 w Europie, która zdecydowała się na przedwczesne zakończenie rozgrywek w kwietniu. Władze uznały, że rosnąca liczba zakażeń koronawirusem na świecie, jest wystarczającym powodem do przerwania ligi francuskiej. Mistrza Francji wyłoniono na podstawie sytuacji z tabeli po 28 kolejkach, podobnie zdecydowano w przypadku nagród indywidualnych.

Jak donosi "Le Parisien", Jean-Michel Aulas nie zgadza się z decyzją władz, ponieważ przez zakończenie rozgrywek oraz przegraną w półfinale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, Olympique Lyon nie zagra w sezonie 2020/2020 w europejskich pucharach. Będzie to pierwsza taka sytuacja Lyonu od 1997 roku.

Brak awansu do rozgrywek międzynarodowych spowodowane jest zmianami wprowadzonymi w lidze francuskiej. Władze podjęły decyzję o awansie zespołów, które zajmują miejsca od 1 do 6. Do Ligue 2 spadną natomiast dwie ostatnie drużyny.

Olympique Lyon po 28 kolejkach zdobył w minionym sezonie 40 punktów i uplasował się na 7. miejscu w tabeli, tracąc do pozycji gwarantującej awans do europejskich pucharów jeden punkt. Miejsca 5. i 6. z dorobkiem 41 punktów zajęły kolejno EGC Nice oraz Stade Reims. Ligę zdominowało Paris Saint-Germain, które wygrało swój ósmy z rzędu tytuł mistrza Francji, mając po 27. kolejkach 68 punktów (12 pkt przewagi nad wiceliderem - Olympique Marsylią).