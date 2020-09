Dwóch piłkarzy PSG zakażonych koronawirusem. Neymar też może być zakażony

W poniedziałek Paris Saint-Germain poinformowało o podejrzeniu zakażeń u dwóch piłkarzy. Hiszpański dziennik twierdzi, że zawodnikami z pozytywnymi wynikami badań na COVID-19 są Leonardo Paredes oraz Angel Di Maria. Zdaniem mediów wraz z Argentyńczykami na wakacjach przebywali Keylor Navas, Mauro Icardi, Ander Herrera oraz Neymar.

Dwóch piłkarzy PSG podejrzanych o zakażenie COVID-19. Ich stan zdrowia jest stabilny. Piłkarze są objęci odpowiednim protokołem zdrowotnym

- oświadczono w mediach społecznościowych.

PSG z ogniskiem zakażeń koronawirusa wśród piłkarzy. Pozostała czwórka czeka na wyniki

Hiszpański dziennik "El Mundo" przyznał, że zawodnicy zostali wezwani do wykonania badań na obecność koronawirusa po wizycie w restauracji Tatel, należącej do Cristiano Ronaldo, Pau Gasola oraz Rafaela Nadala. Po wykonaniu zaleceń Leonardo Paredes wraz z Angelem Di Marią udali się samolotem do Paryża.

Według nieoficjalnych informacji dziennikarzy "ESPN" do dwóch Argentyńczyków dołączył także Mauro Icardi, u którego badania miały wskazać wynik pozytywny. Jak donoszą media w Paryżu obawiają się o podobny scenariusz w przypadku pozostałych piłkarzy obecnych na wakacyjnym wyjeździe.

Paris Saint-Germain przygotowuje się do rozpoczętego już sezonu Ligue 1. Paryżanie pierwsze spotkanie rozegrają 10 września w Lens. Początek rozgrywek został dla piłkarzy Thomasa Tuchela przesunięty z powodu udziału w sierpniowym turnieju Ligi Mistrzów.