Neymar podjął decyzję ws. przyszłości! Jednoznaczna deklaracja

- Zostaję w PSG - to najważniejsze zdanie, które wypowiedział Neymar w trakcie wywiadu dla oficjalnego magazynu mistrza Francji i finalisty Ligi Mistrzów. Brazylijczyk będzie piłkarzem PSG jeszcze co najmniej rok, jego kontrakt obowiązuje natomiast do końca czerwca 2022 roku.

Neymar: Zostaję w PSG

To oznacza, że paryżanom pozostają cztery okna transferowe, żeby móc zarobić na zawodniku, albo wynegocjować przedłużenie kontraktu. W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o jego możliwym transferze do Realu Madryt, ale zgodnie ze słowami Neymara ten na razie nie będzie miał miejsca.

Brazylijczyk wyznaczył sobie cel na kolejne miesiące spędzone w PSG. - Mamy wielką nadzieję, żeby wrócić do finału Ligi Mistrzów, ale tym razem po zwycięstwo - zapewnił Neymar. W podobnych słowach o tych rozgrywkach wypowiadał się po przegranym finale z Bayernem prezes PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Marketing Neymara a PSG. Brazylijczyk rozstał się z Nike

Pozostanie Neymara w PSG to także nie najlepsza informacja dla francuskiego klubu pod kątem zarządzania marketingiem. Brazylijczyk niedawno zakończył współpracę z firmą Nike, która sponsorowała go od trzynastego roku życia. Po piętnastu latach będzie go sponsorowała inna marka. Zdaniem mediów 28-latek prowadzi rozmowy z Pumą. PSG pozostaje przy kontrakcie z Nike.

