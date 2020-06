AS Monaco wydało specjalny komunikat! Alarm w klubie Kamila Glika

Powrót do aktywności po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa nie jest zbyt szczęśliwy dla ekipy AS Monaco. 22 czerwca piłkarze z Księstwa mieli wrócić do treningów, a klub zaplanował konferencję prasową. Miał na niej opowiedzieć o najbliższych planach i przedstawić nowego dyrektora sportowego Paula Mitchella. Treningi drużyny prawdopodobnie się odbędą, ale konferencję prasową odwołano. Klub wyjaśnił, że zrobiono tak "na wszelki wypadek". Poinformował że “pracownicy klubu mieli ostatnio kontakt z osobą, która okazała się później zainfekowana koronawirusem”.

“Aby respektować protokół sanitarny, te osoby udały się na izolację i czekają na wykonanie niezbędnych testów” - napisano w komunikacie. AS Monaco sygnalizuje jednak, że ani klubowi pracownicy, ani zdiagnozowana pozytywnie osoba nie miała kontaktu z piłkarzami pierwszego zespołu.

Gracze powinni zatem stawić się w klubie w poniedziałek na zajęciach

Zawodnikiem AS Monaco jest Kamil Glik, a od 1 lipca do klubu dołączy bramkarz Legii Radosław Majecki. Francuskie drużyny z powodu epidemii COVID-19 nie dokończyły obecnego sezonu Ligue 1. Władze ligi uznały go za rozstrzygnięty, przyjmując wyniki po 28. kolejce. Mistrzem Francji został Paris Saint-Germain, Monaco zajęło 9. lokatę.

Co ciekawe Monakijczycy mają w sierpniu odwiedzić Polskę. Jeden z obozów przygotowawczych do nowego sezonu zaplanowali w Opalenicy.

