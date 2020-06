Piłkarz PSG zagroził matce swojej córki. Chce, żeby była dla niego miła

Thilo Kehrer długi w ogóle nie wiedział o tym, że ma dziecko. Dopiero w tym roku uznano jego ojcostwo - Nali Hope, która przyszła na świat w grudniu 2019 roku. Kehrer, który rocznie w Paris Saint-Germain zarabia ok. 5 mln euro, miał zobowiązać się do płacenia alimentów na córkę. Chodziło o 8 tys. euro miesięcznie, dopóki dziewczynka nie skończy 12 lat. I nawet przez chwilę tyle płacił, ale ostatnio zaczął przelewać połowę tej kwoty. I zagroził, że nie zacznie przelewać więcej, dopóki matka jego dziecka nie będzie dla niego miła - donosi businessinsider.de, który szeroko opisuje tę sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern o krok od mistrzostwa. Wygrywa nawet bez Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Szpital we Frankfurcie potwierdził ojcostwo Kehrera

Daniela L., czyli matka dziecka Kehrera w artykule businessinsider.de występuje pod zmienionym imieniem i skróconym nazwiskiem. Serwis jednak szczegółowo opisuje jej relacje z piłkarzem. Od początku ich znajomości, która zaczęła się w 2015 roku aż do teraz, kiedy Daniela L. wniosła 14-stronnicowy pozew do berlińskiego sądu, domagając się wypłacania alimentów przez Kehrera, którego ojcostwo zostało potwierdzone przez szpital uniwersytecki we Frankfurcie.

23-letni Kehrer to siedmiokrotny reprezentant Niemiec. Od sierpnia 2018 roku jest piłkarzem PSG, gdzie trafił za 37 mln euro z Schalke Gelsenkirchen.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .