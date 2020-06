Francuzi skonfiskowali jacht Waldemara Kity. Śledztwo ws. jego "sytuacji podatkowej"

Śledztwo w sprawie "sytuacji podatkowej" Kity wszczęto 26 lutego 2017 roku. Obecnie znajduje się w końcowej fazie i może zostać zakończone przed końcem tego roku. Przeszukiwano biuro Kity w Jonelière, a także wstrzymano realizację projektu nowego, prywatnego stadionu Nantes. Miał go wesprzeć burmistrz miasta, ale ze względu na informacje o potencjalnych oszustwach Kity chce zaczekać do wyjaśnienia sprawy.

Prokuratura skonfiskowała jacht Waldemara Kity

Jak informuje "L'Equipe" straty skarbu państwa miałyby sięgać kilku milionów euro. Na początku roku w ramach kary wymierzonej przez sąd, francuska prokuratura miała skonfiskować niektóre jego własności. Do nich należy m.in. 24-metrowy jacht K Grace, którego wartość to około 2,5 miliona euro. Sam Kita nie chciał komentować tych doniesień. - Z szacunku dla organów prowadzących śledztwo, pan Kita i jego prawnicy będą odpowiadać wyłącznie na ich pytania - przekazali jego doradcy.

67-latek jest właścicielem Nantes od lipca 2007 roku. Przedsiębiorca ze Szczecina w 2019 roku chciał sprzedać klub. Wcześniej w okresie od 1998 do 2001 roku zarządzał jeszcze obecnie drugoligowym Lausanne-Sport ze Szwajcarii. Rok po jego odejściu z klubu, ten popadł w bankructwo, za co obwiniano właśnie Kitę. W 2014 roku France Football wybrał go "najlepszym zarządzającym we francuskiej piłce nożnej".

