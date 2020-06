"Najlepszy bramkarz w historii klubu" odchodzi z Monaco! Świetna wiadomość dla Majeckiego

Danijel Subasić pożegnał się z AS Monaco. Klub wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformował o odejściu bramkarza. To szansa dla Radosława Majeckiego, który po sezonie dołączy do klubu Ligue 1.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

