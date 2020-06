Edinson Cavani wybrał nowy klub! Media: Podpisał wstępne porozumienie

Po siedmiu latach przygoda Edinsona Cavaniego w PSG prawdopodobnie dobiegnie końca. Napastnik jest zdecydowany na odejście z zespołu mistrzów Francji, a władze klubu nie zamierzają namawiać go na pozostanie w Paryżu.

Wiadomo, gdzie trafi Cavani. Piłkarz podpisał porozumienie

Pozyskaniem Cavaniego w ostatnich miesiącach interesowało się wiele europejskich klubów. Najbardziej na sprowadzeniu reprezentanta Urugwaju zależało jednak Atletico Madryt i coraz więcej wskazuje na to, że właśnie tam trafi 33-latek. Portal football-italia.net poinformował, że zawodnik jest zdecydowany na przenosiny do Hiszpanii. Miał on nawet podpisać wstępne porozumienie z szefami madryckiego klubu.

Cavani jest piłkarzem PSG od lipca 2013 roku. Właśnie wtedy francuski klub sprowadził go z Palermo, płacąc za niego 64,5 mln euro. Od tamtej pory 116-krotny reprezentant Urugwaju rozegrał w barwach najlepszego francuskiego klubu 301 spotkań, w których strzelił 200 goli i zaliczył 43 asysty.

