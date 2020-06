Media: Kamil Glik chce odejść z Monaco! Jest faworyt do pozyskania Polaka

Zdaniem francuskich mediów Kamil Glik nie chce wypełnić swojego kontraktu z AS Monaco, który obowiązuje do czerwca 2021 roku. Jak donoszą dziennikarze "Nice-matin", polski obrońca jest zdecydowany, aby opuścić aktualny klub jeszcze latem roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Fortuna 5:0. Pierwszy gol Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Dziennikarze francuskiego dziennika są zdania, że faworytem do pozyskania reprezentanta Polski jest Torino, znajdujące się aktualnie na 15. miejscu w tabeli Serie A, w którym Glik występował już w latach 2011-2016, stając się ulubieńcem kibiców zespołu z Turynu.

Wieści francuskich mediów bagatelizuje agent polskiego obrońcy. - Wiadomość z Nice-matin? Dziennikarze piszą różne rzeczy. Wszystko jest możliwe, zobaczymy. Kamil może i przedłużyć na pięć lat, i odejść już teraz. O czym tu teraz mówić, gdy przez pandemię rynek jest nienormalny, nie wiemy co się dzieje, okno jest przesunięte. Musimy zachować spokój. Olimpijski. Gdy coś będzie do powiedzenia, to na pewno powiem - powiedział Sport.pl Jarosław Kołakowski, agent Kamila Glika.

Glik odkąd trafił do AS Monaco w 2016 roku, rozegrał 167 meczów, w których zdobył łącznie 14 bramek i zanotował 7 asyst. W tym czasie zdobył mistrzostwo Francji w sezonie 2016/2017 i awansował do półfinału Ligi Mistrzów, w którym jego zespół przegrał z Juventusem.

Przeczytaj także: