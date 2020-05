Media: Pierwszy transfer PSG w letnim okienku! Niezwykle bramkostrzelny obrońca

Mistrz Francji od wielu tygodni intensywnie przeczesuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień przed nowym sezonem. Rozgrywki Ligue 1 zostały przerwane i oficjalnie zakończone po rozegraniu 28. kolejek ze względu na pandemię koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. "Der Klassiker". Borussia Dortmund - Bayern Monachium 0:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Pierwszy letni transfer PSG

W lecie z PSG rozstanie się Layvin Kurzawa, który nie przedłuży umowy. Na jego miejsce do zespołu prowadzonego przez Thomasa Tuchela ma trafić Alex Telles. "A Bola" podała, że obrońca dogadał się już z mistrzem Francji i kwestia jego przeprowadzki z FC Porto do paryżan jest tylko kwestią czasu. Według portugalskiej gazety 27-latek ma kosztować 25 mln euro. Alex Telles dołączy do PSG, dopiero gdy się skończy sezon ligi portugalskiej. Ma to nastąpić 21 lipca.

Obrońca z niesamowitą skutecznością

Telles występuje w FC Porto od czterech lat, kiedy to przyszedł z Galatasaray. Jego nominalną pozycją jest lewa obrona. Brazylijczyk jest bardzo skuteczny pod bramką rywali. W portugalskim zespole strzelił od początku edycji 2016/17 aż 21 bramek we wszystkich rozgrywkach. Negocjacje z PSG nie były łatwe, ponieważ na początku portugalska strona chciała dostać za swojego piłkarza 30 mln euro, natomiast w klauzuli znajdowała się kwota o 10 mln większa.

Alex Telles w bieżącym sezonie zagrał w 40 spotkaniach. Strzelił w nich aż 10 bramek i zanotował 9 asyst.