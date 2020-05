Tragiczny wypadek! Nie żyje Lepaul. Miał 43 lata. Lekarze walczyli kilkadziesiąt godzin

"Z ogromnym smutkiem klub przyjął informację o śmierci naszego byłego napastnika, Fabrice'a Lepaula" - czytamy w komunikacie AJ Auxerre. Po wypadku były piłkarz został przewieziony do szpitala i przez kilkadziesiąt godzin lekarze walczyli o życie. Nie udało się go uratować. Francuz zdobywał z klubem mistrzostwo kraju w 1996 roku, gdy trenował go legendarny Guy Roux. Był także w reprezentacji U-16, która w 1993 roku była czwarta podczas mistrzostw Europy do lat 16. Turniej wygrała Polska.

REKLAMA

Zobacz wideo Top 6 goli polskich napastników w sezonie 19/20 [ELEVEN SPORTS]

Nie żyje Fabrice Lepaul. Były mistrz Francji zginął w wypadku

Lepaul grał także w AS Saint-Etienne w latach 1998-1999 i AS Cannes w 2000. Zakończył karierę w 2005 roku w barwach SAS Epinal, gdzie ją rozpoczął. Jego 20-letni syn, Esteban także jest piłkarzem. Obecnie gra dla rezerw Olympique'u Lyon.

Przeczytaj także: