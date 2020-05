Szykuje się wielki powrót Glika do Serie A! Monaco zmuszone sprzedać Polaka?

Pandemia koronawirusa sparaliżowała świat sportu, w tym piłki nożnej. Niektóre kluby mają szczególnie duże problemy finansowe. Należy do nich AS Monaco. Po długich negocjacjach udało się obniżyć pensje piłkarzom, ale i tak klub z Księstwa może być zmuszony do sprzedania kilku z nich. Włoski portal calciomercato.com informuje, że odejść może m.in. Kamil Glik. Polski obrońca bierze pod uwagę powrót do Serie A.

Glik wróci do Torino?

Glik miałby wrócić do Torino, w którym występował, zanim trafił do Monaco. W marcu Polak był pytany, czy bierze jeszcze pod uwagę grę we Włoszech. - Bardzo lubię Włochy. Jeśli ktoś do mnie zadzwoni, może o tym pomyślę. Dla mnie Torino to wyjątkowy klub. To kawałek historii, to coś więcej. Stajesz się bardziej świadomy tego, żyjąc za granicą. W Monte Carlo wielu Włochów zatrzymuje mnie i mówi: "Kamil, jestem z Turynu" - przyznał Glik.

