"On nie ma żadnych granic". Prezes PSG zachwycony

PSG w ostatnich latach było łączone z zainteresowaniem Cristiano Ronaldo, lecz nigdy nie doszło do żadnych konkretnych rozmów w sprawie transferu. To nie oznacza jednak, że Nasser Al-Khelaifi nie podziwia Portugalczyka; wręcz przeciwnie.

- On nie ma żadnych granic, podziwiam jego nieustępliwość. Rok po roku pokazuje wyjątkową determinację, chęć do poprawiania się każdego dnia - powiedział Al-Khelaifi. - Jego wielkoduszność i to, jak jest miły poza boiskiem, często nie jest odpowiednio podkreślane.

Prezes PSG zachwala Davida Beckhama i Zlatana Ibrahimovicia

Prezes PSG jednocześnie podkreślił wagę transferu Davida Beckhama. Anglik został sprowadzony do Paryża na pół roku z Los Angeles Galaxy, rozgrywając w tym czasie 10 spotkań. - Jego pobyt był bardzo krótki, ale pomógł w transformacji klubu - twierdzi Al-Khelaifi, podkreślając jego etykę pracy i to, jak wpływał na inne osoby w klubie. Prezes PSG chwalił również Zlatana Ibrahimovicia, na którego można było liczyć w najtrudniejszych momentach i jego zdolności przywódcze.