Media: Mogą sprzątnąć Barcelonie Neymara sprzed nosa. Dojdzie do wielkiej wymiany?

Saga transferowa z udziałem Neymara nie ma końca. Brazylijczyk od wielu miesięcy łączony jest z powrotem do FC Barcelony, w której grał w latach 2013-2017. Podczas kadencji Luisa Enrique piłkarz zdobył potrójną koronę (mistrzostwo, Puchar Hiszpanii i trofeum Ligi Mistrzów).

Juventus rywalem Barcy w walce o zakontraktowanie Neymara

Do tej pory żaden z innych wielkich klubów nie wykazywał zainteresowaniem osobą Neymara. Dziennik "Mundo Deportivo" twierdzi, że pojawił się nowy zespół z lig TOP 5, będący w stanie powalczyć z Barcą o sprowadzenie piłkarza. Jest nim Juventus, który chce stworzyć zabójczy atak złożony z Neymara i Cristiano Ronaldo. Co więcej, mistrz Włoch w ramach transakcji byłby w stanie oddać Paulo Dybalę, aby przeprowadzić całą operacją sprowadzenia Brazylijczyka.

Główny problem dla Juventusu stanowiłyby wymagania finansowe wobec piłkarza. Gdyby Neymar przeszedł do Turynu, musiałby zgodzić się na sporą obniżkę wynagrodzenia w porównaniu do tego, co ma obecnie zagwarantowane w umowie z PSG.

Obecny kontrakt Neymara w stolicy Francji obowiązuje do czerwca 2022 roku. Paryski klub chciałby przedłużyć z nim umowę, ale piłkarz odmówił. W tym sezonie Brazylijczyk zdobył 18 bramek dla PSG w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach.

