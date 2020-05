Kiedrzynek odchodzi z PSG. "Nie chciałam się z wami pożegnać bez słowa" [WIDEO]

janek58kos wczoraj Oceniono 4 razy -2

Z calym szacunkiem , p.Kiedrzynek, ale cos takiego jak wielki , kobiecy futbol nie istnieje. Nie ma co udawac , ze odejscie p.Kiedrzynek z PSG obchodzi wielka rzesze kibicow , wlasciwie , to malo kogo to obchodzi. Kobiety graja, no bo graja , ale ,coz tu ukrywac , ze to koledzy z meskiej druzyny zarabiaja na funkcjonowanie damskich ekip. Kobieca pilka : zero sponsorow, slabe wyszkolenie techniczne, akcje schematyczne, przewidywalne , wolne i nudne jak flaki z olejem, kiks kiksem pogania i emocji tyle co w warcabach. Malo kto to oglada , nawet kobiety wola ogladac meska pilke.