Pomocnik Lazio Rzym Sergej Milinković-Savić może latem przenieść się do Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francuzi przygotowują za niego gigantyczną ofertę. Ma ona zdaniem "La Gazzetta dello Sport" zachęcić rzymian i piłkarza, by po zakończeniu tego sezonu przeniósł się on do Paryża. Włoscy dziennikarze podkreślają, że dyrektor sportowy paryżan Leonardo jest wielbicielem talentu reprezentanta Serbii.

REKLAMA

Zobacz wideo

PSG pozyska gwiazdę lidera Serie A?

PSG było zainteresowane Milinkoviciem-Saviciem już dwa lata temu, ale ich propozycję odrzucił prezes Lazio Claudio Lotito, który chciał za 25-latka co najmniej 100 mln euro.

Serb jest w tym sezonie jednym z najlepszych piłkarzy Lazio. W 31 meczach zdobył pięć bramek i zanotował siedem asyst. Rzymska drużyna prowadzi po 26 kolejkach Seria A. Lazio po raz pierwszy od 20 lat jest liderem włoskiej ligi.