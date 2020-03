36 milionów euro - taką kwotę rocznie zarabia Neymar, według nieoficjalnych źródeł. Jak donosi parisunited.fr, Kylian Mbappe ma otrzymać jeszcze korzystniejszą propozycję. Warunek jest jeden: Francuz musi zostać w PSG do co najmniej 2022 roku, kiedy odbędzie się mundial w Katarze. Nasser Al-Khelaifi chce, aby Mbappe był centralną postacią mistrzów Francji, ale także ambasadorem mistrzostw świata w Katarze. To zarazem oznacza zielone światło do sprzedaży Neymara. Zdaniem "AS-a", PSG podjęło decyzję o tym, że postawi na Mbappe.

Kylian Mbappe zostaje w PSG, Neymar odejdzie do Barcelony?

Brazylijczykiem interesuje się Barcelona. Mistrzowie Hiszpanii są skłonni oddać Antoine'a Griezmanna w ramach rozliczenia przy ewentualnym transferze Neymara - poinformowało "Radio Cuatro". Natomiast "AS" dodaje, że Mbappe będzie kuszony przez Real Madryt.

Neymar opuścił Barcelonę latem 2017 roku. PSG zapłaciło za niego wtedy rekordowe 222 miliony euro. Kontrakt Brazylijczyka z mistrzami Francji obowiązuje do czerwca 2022 roku. Z kolei Mbappe w lipcu 2018 roku został sprzedany do PSG przez Monaco za około 180 mln euro.

W tym sezonie najskuteczniejszym zawodnikiem PSG jest Mbappe, autor 18 bramek. Neymar strzelił o pięć goli mniej.