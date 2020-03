Mauro Icardi został wypożyczony z Interu Mediolan do PSG na rok z opcją wykupu. Od tego czasu strzelił 20 goli i zaliczył cztery asyst. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że mistrzowie Francji z chęcią wykupią Argentyńczyka. Teraz jednak nie jest to takie pewne. "L'Equipe" donosi, że Icardi nie dogaduje się z dwiema największymi gwiazdami PSG, czyli Neymarem i Kylianem Mbappe.

Mauro Icardi narzeka na współpracę z Neymarem i Mbappe

Icardi czuje się "pomijany" i uważa, że Neymar i Mbappe zbyt rzadko podają mu piłkę na boisku, jakby starali się go unikać. Argentyńczyk już jakiś czas temu mówił, że "choć dobrze czuje się w Paryżu, to jeszcze nie rozmawiał z klubem o swojej przyszłości". Według włoskich mediów - m.in. "La Repubbliki" - Icardi chciałby trafić do Juventusu. To "Stara Dama" była jego pierwszym wyborem w lecie, ale na taki ruch nie zgodził się Inter Mediolan, który nie chciał wzmacniać rywala w walce o mistrzostwo Włoch.

Kontrakt Icardiego wiąże go z Interem do zakończenia sezonu 2021/22. Przez portal Transfermarkt.de jest wyceniany na 75 mln euro.