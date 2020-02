Była 92. minuta meczu PSG - Bordeaux. Neymar brutalnie zaatakował zawodnika gości, atakując od tyłu jego nogi. Sędzia ukarał za to Brazylijczyka drugą żółtą (pierwszą otrzymał w doliczonym czasie pierwszej połowy), a w konsekwencji czerwoną kartką.

Czerwona kartka oznacza, że w kolejnym meczu Ligue 1 Neymar nie wystąpi. W tej sytuacji media zaczęły spekulacje dotyczące zachowania piłkarza. Zdaniem niektórych, 28-latek czerwoną kartkę dostał umyślnie. Wszystko po to, by - jak przez ostatnie sześć lat - pojawić się na karnawale w Rio. Kilka dni temu Neymar co prawda opublikował wideo, w którym powiedział, że po raz pierwszy od dawna na karnawale go zabraknie, ale teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by gracz udał się do ojczyzny na kilka dni.

"Neymara czeka najdłuższy sezon w karierze"

Neymar dostał czerwoną kartkę, by polecieć na karnawał w Rio? Thomas Tuchel tłumaczy zawodnika

Na pomeczowej konferencji prasowej zachowanie Neymara starał się wytłumaczyć Thomas Tuchel, który stanął w obronie swojego piłkarza. - Neymar jest tylko człowiekiem. Miał prawo się zdenerwować - przyznał trener PSG. Zdaniem Tuchela reakcja Neymara wynikała z tego, że wcześniej on sam był kilka razy faulowany. - Kiedy przeciwnicy go faulowali, nie było nic. Był faulowany co kilka metrów, a sędzia nie reagował, nie dał kartki rywalowi. Nigdy czegoś takiego nie widziałem - przyznał 46-latek.

Zawieszenie najdroższego piłkarza PSG może potrwać dłużej, niż jeden mecz. Poza spotkaniem z Dijon, Brazylijczyk może opuścić także kilka kolejnych meczów. Wiele wskazuje bowiem na to, że komisja dyscyplinarna Ligue 1 nałoży na zawodnika znacznie bardziej surową karę.