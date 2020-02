Mecz z Bordeaux był koszmarem dla Sergio Rico, rezerwowego bramkarza PSG. Jego dwie interwencji stały się pośmiewiskiem całego internetu.

REKLAMA

Koszmarny mecz Sergio Rico

W szóstej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Sergio Rico próbował wybić piłkę daleko poza własne pole karne, ale jego strzał nabił Pablo, obrońcę Bordeaux, który doprowadził do wyrównania na 2:2.

Całą sytuację z fatalnym błędem Rico można zobaczyć tutaj:

To nie był jednak koniec niedzielnych "popisów" Rico w ligowym starciu z Bordeaux.

W 48. minucie spotkania PSG - Bordeaux i remis 2:2, kiedy jeden z obrońców mistrza Francji w niegroźnej sytuacji postanowił wycofać piłkę do Sergio Rico, na co dzień rezerwowego bramkarza. Hiszpański golkiper chciał bezpośrednio wybić piłkę, ale fatalnie skiksował i po chwili znalazła się ona przed nogami rywala, którego strzał wybronił ciałem Marquinhos i uratował mistrza Francji przed stratą gola.

Kolejne kuriozalne zachowanie hiszpańskiego bramkarza:

Dla Sergio Rico był to dopiero drugi występ w lidze francuskiej. Hiszpan w tych dwóch sytuacjach pokazał, że jego gra nogami jest w tej chwili na bardzo niskim poziomie. 26-latek został wypożyczony z Sevilli do końca sezonu 2019/20. Po zakończeniu rozgrywek PSG ma prawo wykupienia bramkarza, jednak po tak koszmarnym występie jak ten niedzielny z Bordeaux, w tej chwili wydaje się to być mało prawdopodobne. Rico to wychowanek Sevilli, a w poprzednim sezonie grał na wypożyczeniu w Fulham. Rywalem Hiszpana o pozycję numer dwa w bramce Paryżan jest obecnie Marcin Bułka.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl