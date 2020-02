Kylian Mbappe jest celem transferowym Realu Madryt od kilku lat. Zawodnik, który błyszczał jeszcze w barwach AS Monaco, przyciągnął uwagę klubu z Santiago Bernabeu jeszcze przed transferem do PSG, do którego doszło w sierpniu 2017 roku. Przypomnijmy, że Francuz był najpierw wypożyczony, a później trafił do Paryża, dzięki obowiązkowej klauzuli wykupu.

Aktualny kontrakt Mbappe z PSG wygasa w czerwcu 2022 roku i, jak informuje hiszpański "Sport", mistrzowie Francji mają zdawać sobie sprawę z tego, iż to ostatnia szansa, by zarobić na piłkarzu. 21-latek, który niejednokrotnie podkreślał, że gra w Realu jest jego marzeniem, ma być niezainteresowany podpisaniem nowej umowy z francuskim klubem i niewiele wskazuje na to, by miał zmienić zdanie.

PSG gotowe do negocjacji z Realem?

PSG nie chce dopuścić do sytuacji, w której Mbappe zacznie naciskać na transfer rok przed wygaśnięciem kontraktu, gdyż wtedy jego wartość nie będzie aż tak wysoka. Co więcej, Francuz mógłby szantażować klub, że opuści go za darmo w 2022 roku. Dlatego też, jak dodaje magazyn "Four Four Two", PSG ma być gotowe do rozpoczęcia negocjacji z Realem Madryt już tego lata.

Zdaniem magazynu mistrzowie Francji, poza pieniędzmi, oczekiwaliby od "Królewskich" Thibauta Courtoisa. Belgijski bramkarz w ostatnim czasie prezentuje znakomitą formę i w Paryżu widzą w nim golkipera numer jeden na długie lata. Na razie nie wiadomo jak do takich oczekiwań podejdzie Real, jednak sporo wskazuje na to, że tego lata będziemy świadkami sagi transferowej z Mbappe w roli głównej.

21-latek w obecnym sezonie wystąpił w 29 meczach, w których strzelił 24 gole, do których dołożył 16 asyst.