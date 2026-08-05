Totalna kompromitacja klubu z Serie A. Przegrali aż 1:10

Pojedynek towarzyski za zamkniętymi drzwiami w Bournemouth Performance Center nie był "normalny". Spotkanie podzielono na cztery części, po 30 minut każda. Chodziło bowiem o to, by przetestować jak największą liczbę graczy.

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Pogrom w sparingowym meczu Genoi

Pod kątem czysto szkoleniowym mecz w Bournemouth miał sens o tyle, że gospodarze wystawili w tym pojedynku aż 30 piłkarzy, drużyna trenera Deniele de Rossiego "zaledwie" 23. W pierwszej części Genoa zagrała w mniej więcej podstawowym składzie. Uległa 1:4, tracąc dwa gole po rzutach karnych, a jedyną bramkę dla włoskiej drużyny zdobył Mikael Egill Ellertsson. W drugich 60 minutach było już znacznie gorzej - przewaga gospodarzy była miażdżąca, a ostateczny wynik 10:1 poszedł w świat.

"Pytanie dotyczy sensu wyboru - zaledwie po trzech tygodniach treningów - rywala będącego na znacznie wyższym etapie przygotowań i prezentującego wyższą jakość" - czytamy na stronie "La Gazzetta dello Sport" w artykule zatytułowanym: "Genoa, co za kompromitacja! Rossoblu zmieceni z planszy przez Bournemouth 10:1 w sparingu".

Być może pewną odpowiedzią na pytanie dziennikarzy z największego włoskiego dziennika sportowego jest to, co po tym spotkaniu pojawiło się na oficjalnej stronie genueńskiego klubu.

"Uniknąć kontuzji, szlifować kondycję, pracować nad schematami, dopracowywać detale. A także odebrać lekcję, by przekuć ją w coś pozytywnego i wrócić z jeszcze większą siłą. To normalne, to żaden koniec świata" - czytamy.

Wynik 1:10 jednak nie zdarza się codziennie. Nawet, jeśli 6. drużyna poprzedniego sezonu Premier League faktycznie znajduje się w innym miejscu swoich przygotowań, a Genoa w drugiej części zagrała przede wszystkim juniorskim składem. Co ciekawe, cztery dni przed spotkaniem z Bournemouth drużyna De Rossiego wygrała mecz towarzyski z Leicester 1:0.

Seria A rozpocznie sezon 2026/27 pojedynkami Udinese - Como oraz Inter - Monza. Początek 22 sierpnia o godzinie 18.30.