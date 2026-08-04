Media: Roma zdecydowała ws. przyszłości Jana Ziółkowskiego

AS Roma zakończyła poprzedni sezon ligi włoskiej na trzecim miejscu, co oznaczało powrót do rozgrywek Ligi Mistrzów po siedmiu latach przerwy. Jan Ziółkowski zagrał w tamtym sezonie 23 spotkania, ale tylko podczas Pucharu Narodów - który odbywał się na przełomie grudnia 2025 i stycznia 2026 roku - znajdował się w wyjściowym składzie Romy. Przez większość sezonu Polak był rezerwowym. W związku z tym zaczęły pojawiać się liczne doniesienia, że Ziółkowski zmieni klub po zaledwie rocznym pobycie w Rzymie.

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Ziółkowski zostanie w Romie? "Trener wydaje się bardziej przekonany"

AS Roma nie próżnuje na rynku transferowym, a jednym z jej nowych nabytków jest Konstantinos Koulierakis, za którego Wolfsburg otrzymał 16,5 mln euro. Co to oznacza z perspektywy Ziółkowskiego? Włoski dziennikarz Gabriele Fasan twierdzi w rozmowie z Kanałem Sportowym, że Polacy nie powinni mieć powodu do obaw.

- Na ten moment nie słychać już żadnych plotek o możliwym transferze Polaka. Gian Piero Gasperini słynie z tego, że często zmienia zdanie, ale obecnie wydaje się bardziej przekonany do Ziółkowskiego niż do Daniele Ghilardiego. Trener poprosił Romę o dwóch zawodników na każdą pozycję, a że gra trójką stoperów, to chce ich mieć sześciu - powiedział.

Fasan zaznacza, że Koulierakis nie będzie walczył o miejsce w wyjściowym składzie z Ziółkowskim, bo Grek ma wiodącą lewą nogę. - Koulierakis nie powinien być dla Polaka zbyt dużym konkurentem. Ziółkowski do tej pory częściej grał na środku obrony, a Grek będzie ustawiany raczej jako lewy stoper. Uważam, że jeśli Jan będzie się rozwijał, dostanie więcej minut niż w poprzednim sezonie, a przy okazji nabierze doświadczenia w Lidze Mistrzów - dodał dziennikarz.

Jest tylko jeden scenariusz, który wykluczałby grę Ziółkowskiego dla Romy w sezonie 2026/27. - Nie sądzę, żeby Ziółkowski odszedł, chyba że pojawi się naprawdę wysoka oferta, czyli w okolicach 20 milionów euro. Roma będzie rozgrywać sporo meczów na najwyższym poziomie, więc na tym etapie kariery taki krok może mu tylko pomóc - wytłumaczył Fasan.

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Dominik Wardzichowski ze Sport.pl informował 7 kwietnia, że Ziółkowskim interesuje się Newcastle United. Poza tym media wymieniały w kontekście transferu Polaka takie kluby, jak Toulouse FC, West Ham United, Nottingham Forest czy Getafe. Kontrakt Ziółkowskiego z Romą jest ważny do czerwca 2030 r.

Ziółkowski poza reprezentacją Polski. "Nurtuje mnie jedno"

Ziółkowski zagrał trzy mecze w reprezentacji Polski jesienią zeszłego roku. Podczas marcowych baraży Ziółkowski był już tylko rezerwowym, a potem w ogóle nie pojawił się na czerwcowym zgrupowaniu Biało-Czerwonych.

- Nurtuje mnie jeszcze jedno - mamy Ziółkowskiego i zupełnie nie wiem, dlaczego go zabrakło wśród powołanych na ten dwumecz. Przecież Janek ma bardzo duży potencjał. Potulski i Ziółkowski to przyszłość naszej reprezentacji i nad tym trzeba popracować. Natomiast stwierdzenia, że lepszy jest ten czy tamten do niczego nie doprowadzą - komentował Zbigniew Boniek w wywiadzie dla Polsatu Sport.

Roma zagra jeszcze trzy mecze towarzyskie przed startem nowego sezonu, odpowiednio z Newport County (04.08), Brighton (08.08) i Borussią Dortmund (15.08). Roma rozpocznie nowy sezon Serie A od domowego meczu z Fiorentiną (24.08). W tym momencie najbardziej tercet stoperów w wyjściowym składzie Romy to Gianluca Mancini, Evan Ndicka oraz Mario Hermoso.