Milik może się już pakować. Juventus wyda 50 mln euro

Poprzedni sezon nie był udany dla Juventusu. Zespół Luciano Spallettiego zajął szóste miejsce w Serie A - przez co zagra teraz w Lidze Europy - a także odpadł w play-offach Ligi Mistrzów po dwumeczu z Galatasaray. Arkadiusz Milik zagrał dwa mecze w poprzednim sezonie, w których przebywał na boisku przez 34 minuty, a poza tym cały czas zmagał się z problemami zdrowotnymi. Ostatnio Milik znalazł się w wyjściowym składzie Juventusu na sparing z OGC Nice (2:0), ale nie strzelił w nim gola. Jego przyszłość w Turynie nie rysuje się w najładniejszych barwach.

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Kolejny konkurent dla Milika. Polak może już powoli się pakować

W Juventusie nie ma już dwóch napastników - Dusan Vlahović nie podpisał nowej umowy i opuścił klub bez kwoty odstępnego, a Lois Openda przeniósł się do Olympique Lyon na zasadzie wypożyczenia. Poza Milikiem w składzie Juventusu jest Jonathan David oraz Jeff Ekhator. Ten drugi dołączył do klubu za 16,4 mln euro z Genoi, ale może jeszcze zmienić pracodawcę w ramach rocznego wypożyczenia. Milik niedługo będzie miał kolejnego konkurenta.

Włoskie i francuskie media zgodnie podają, że nowym napastnikiem Juventusu zostanie Randal Kolo Muani. Francuz przyleciał już do Turynu, gdzie ma przejść testy medyczne. Wcześniej dziennikarze informowali, że Kolo Muani ma być wypożyczony z Paris Saint-Germain do Juventusu z obowiązkiem wykupu, ale ostatecznie będzie to transfer definitywny. Fabrizio Romano przekazuje, że Juventus zapłaci 38 mln euro w kwocie podstawowej, a w umowie zapisano bonusy o łącznej wartości 12 mln euro. Cały transfer może się więc zamknąć w kwocie 50 mln euro.

Dla Kolo Muaniego będzie to powrót do Juventusu. Napastnik grał dla Juve w rundzie wiosennej w sezonie 2024/25, gdy był wypożyczony z PSG. Wtedy Kolo Muani zagrał 22 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dziesięć goli i zanotował trzy asysty. Kolo Muani strzelał gole takim drużynom, jak Napoli, Como czy Lazio, a w meczu z Interem Mediolan (1:0) zaliczył asystę przy trafieniu Francisco Conceicao.

Jak ten transfer wpłynie na sytuację Milika w Juventusie? Kontrakt Polaka z klubem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, ale na Milika brakuje chętnych. Serwis goal.it uważa, że jedynym rozwiązaniem dla Juventusu jest przedterminowe rozwiązanie kontraktu z napastnikiem.

Czy powrót Milika do Górnika jest możliwy? "Na pewno ma w głowie Górnika"

Jedną z opcji dla Milika, przynajmniej w mediach, jest powrót do Górnika Zabrze. - Nie wiem, jakie on ma oczekiwania. Jego brat jest dyrektorem, to niech sobie gadają razem. Myślę, że on na pewno ma gdzieś tam w głowie Górnika i wiem od jego brata. Zależy jakie ma plany, czy chce jeszcze zagrać gdzieś w innym klubie - mówił Lukas Podolski, właściciel Górnika, w podcaście "W stylu Krychowiaka".

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- Jeżeli chodzi o sam transfer - jestem z moim bratem w kontakcie bardzo regularnie, ale to jest kontakt rodzinny, a nie zawodowy. Różne tematy się przewijają, ale na razie myślę, że to trochę za wcześnie i o tym nie myślę - tłumaczył Milik w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym.

Milik był piłkarzem Górnika Zabrze w latach 2011-2013. W tym czasie Polak zagrał w 40 meczach, w których zdobył dwanaście bramek i zaliczył cztery asysty. Tak Milik zapracował sobie na transfer do Bayeru Leverkusen za 2,6 mln euro.