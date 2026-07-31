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Klub Serie A zaniepokojony zaginięciem piłkarza. "Zaczynamy się martwić"

Kibice US Lecce z pewnością są skonsternowani tym, co dzieje się wokół jednej z gwiazd klubu. Mowa o Lamecku Bandzie, 25-letnim skrzydłowym, który zamiast od dwóch tygodni trenować z drużyną, przebywa w nieokreślonym miejscu. Działacze i agenci zaczęli się martwić o Zambijczyka, ale wydaje się, że niepotrzebnie. Ten w końcu dał znak życia. Co się z nim dzieje?
Lameck Banda
LaPresse

W poprzednim sezonie US Lecce było o krok od spadku z Serie A. Zwycięstwa w dwóch ostatnich kolejkach pozwoliły jednak utrzymać się w najwyższej lidze. W nadchodzącej kampanii klub nie chce drżeć o byt do ostatniego spotkania, dlatego też z dużą intensywnością przygotowuje się do rywalizacji. Za nim są m.in. cztery sparingi. W żadnym z nich udziału nie wziął Lameck Banda, jeden z filarów zespołu. Co więcej, tak naprawdę nikt nie wie, co dzieje się z Zambijczykiem. 

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Lameck Banda nadal nie stawił się w klubie. "Zaczynamy się martwić"

Jak donosi sport1.de, US Lecce nie ma kontaktu z piłkarzem od ponad dwóch tygodni. Ten wyjechał do ojczyzny i rzekomo miał kłopot z powrotem. Powód? Problemy z paszportem. Działacze mieli wezwać go do szybkiego rozwiązania sprawy, ale do dziś nie pojawił się w klubie. - Już od dwóch tygodni nie otrzymaliśmy od niego żadnych informacji. To samo jego agenci. Wszyscy zaczynamy się martwić, że mogło dojść do incydentu, który wcale nie jest związany z futbolem - przekazał dyrektor sportowy Stefano Trinchera. 

Jak poinformował niemiecki portal, już w połowie lipca widziano Bandę na lotnisku w Zambii, ale do Lecce nie dotarł. Czy to "zaginięcie" ma związek z nieudanym transferem do Al-Fateh? Saudyjski klub złożył bowiem ofertę Włochom za Zambijczyka, ale ci ją odrzucili i przedłużyli umowę piłkarzowi. - Drużyna, która była nim zainteresowana, zgłosiła się już do innych piłkarzy, którzy byli dostępni w podobnym przedziale cenowym, dlatego też nie wyraża już zainteresowania Bandą. Sądzę, że nie ma w tym żadnej strategii, by coś z Lecce wycisnąć, a raczej, że może chodzić o problem osobisty - dodawał Trinchera, wyraźnie zaniepokojony. 

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Banda się odezwał. Co na to klub?

Czy działacz ma jednak powody do zmartwień? Po tym, co stało się w czwartkowy wieczór, wydaje się, że nie. Banda dał znak życia, ale nie Lecce, a internautom. W ostatnich godzinach wstawił na InstaStory dwie relacje - obie to nagrania z ćwiczeń z siłowni. Nie udostępnił jednak lokalizacji, ale wydaje się, że jest cały i zdrowy. Czy wróci do zespołu? Jeśli nie, wówczas musi liczyć się z konsekwencjami.

"US Lecce dokładnie przeanalizuje okoliczności, które podał piłkarz [w sprawie problemów z powrotem do klubu, przyp. red.] i zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, w tym działań dyscyplinarnych, w celu zapewnienia należytego wykonania zobowiązań umownych w ramach stosunku pracy, który trwa do 30 czerwca 2027 r." - pisał już kilka dni temu włoski klub. Po raz ostatni Banda wystąpił w barwach Lecce 24 maja 2025 roku. Wówczas zdobył bramkę przeciwko FC Genoa.

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