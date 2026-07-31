Razem rozegrali 451 meczów. Legenda pożegnała Baresiego

Włoski futbol pogrążył się w żałobie. W wieku 66 lat zmarł Franco Baresi, a więc człowiek instytucja w Milanie. Włoch grał dla tego klubu przez 20 lat, a potem pracował w nim w różnych rolach - od października 2020 r. był wiceprezydentem "Rossonerich". "Żegnamy jednego z najwspanialszych obrońców wszech czasów, człowieka uznawanego za wzór do naśladowania przez wszystkich, nawet przez jego wieloletnich przeciwników" - czytamy w mediach sportowych na całym świecie, które żegnały Baresiego.

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Maldini pożegnał Baresiego. "Nauczyłeś mnie walczyć do ostatniego tchnienia"

Maldini opublikował wpis na Instagramie, w którym pożegnał Baresiego. Obaj piłkarze wspólnie bronili barw Milanu w latach 1985-1997. Razem trakcie kariery rozegrali 451 meczów.

"Cześć Franco, dzisiaj odczuwam to samo, co wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie mogłeś wyjść na boisko u naszego boku: jak sobie poradzimy bez naszego kapitana? Nauczyłeś mnie walczyć do ostatniego tchnienia, co oznacza przywiązanie do koszulki i jak ważna jest rola prawdziwego lidera. Robiłeś to własnym przykładem, każdego dnia: niewiele słów, ale mnóstwo czynów" - rozpoczął Maldini.

"Chroniłeś mnie, gdy byłem dzieckiem, prowadziłeś mnie jako nastolatka i inspirowałeś mnie jako dorosłego mężczyznę. Byłeś najlepszym piłkarzem, z jakim kiedykolwiek miałem zaszczyt grać. Serdecznie ściskam całą Twoją rodzinę, a zwłszcza Twoją żonę Maurę oraz synów, Edoardo i Giannandrea. Będziemy za Tobą tęsknić, Kapitanie. Ale blask Twojej gwiazdy będzie nam towarzyszył na zawsze" - dodał Maldini.

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Maldini także był związany z Milanem po zakończeniu kariery piłkarskiej. W sezonie 2018/19 Maldini był dyrektorem ds. rozwoju strategicznego, a w latach 2019-2023 został dyrektorem technicznym. Ostatnio Maldini rozstał się z Włoskim Związkiem Piłki Nożnej (FIGC) po zaledwie 16 dniach, gdzie też miał pełnić funkcję dyrektora technicznego. Wtedy powodem rezygnacji było fiasko związane z zatrudnieniem Andrei Pirlo w roli selekcjonera Włochów.