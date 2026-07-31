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Cały świat żegna Franco Baresiego. "Zdefiniował erę"

Franco Baresi będzie teraz grał swoje mecze przy sektorze "Niebo". Włoch zmarł w wieku 66 lat po długiej walce z chorobą. Cały piłkarski świat żegna Baresiego i składa kondolencje jego najbliższym. "Żegnamy jednego z najwspanialszych obrońców wszech czasów, człowieka uznawanego za wzór do naśladowania przez wszystkich, nawet przez jego wieloletnich przeciwników" - czytamy.
Franco Baresi
fot. Screen: AC Milan/YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3fhbpZtQBBQ

W piątkowy poranek otrzymaliśmy fatalną informację z Włoch. W wieku 66 lat zmarł Franco Baresi. To jedna z największych legend włoskiego futbolu, która przez całą piłkarską karierę była związana z Milanem. Baresi zdobył mnóstwo trofeów w swojej karierze - mistrzostwo świata w 1982 r., sześć mistrzostw Włoch, trzy puchary za Ligę Mistrzów czy dwa Puchary Interkontynentalne. "Jego przykład i uczciwość na zawsze pozostaną częścią DNA Klubu tak jak jego ikoniczna koszulka z numerem 6" - pisze Milan w komunikacie.

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Piłkarski świat żegna Baresiego. "Człowiek uznawany za wzór do naśladowania"

Media sportowe na całym świecie żegnają Baresiego, który w zeszłym roku przechodził operację guza płucnego.

"Żegnamy jednego z najwspanialszych obrońców wszech czasów, człowieka uznawanego za wzór do naśladowania przez wszystkich, nawet przez jego wieloletnich przeciwników. Miał życie pełne wierności, zrujnowane chorobą, która w ostatnich latach zmuszała go do nieustannej walki" - pisze "La Gazzetta dello Sport". "Milan opłakuje śmierć legendy, jednego z najwybitniejszych obrońców w historii piłki nożnej" - odnotowuje "Corriere dello Sport".

"Obrońca, który zdefiniował erę Milanu i włoskiej kadry, nie żyje. Straszna choroba, z którą walczył do końca jak lew i ze swoim zwykłym niezłomnym duchem, ostatecznie zabrała go w wieku 66 lat" - pisze turyński "Tuttosport".

"Niezwykle elegancki libero i uosobienie wielkości Milanu z końca lat 80., zmarł. Włosi opłakują jednego ze swoich najwybitniejszych piłkarzy. Człowiek o niezrównanej klasie i pionier swoich czasów. Widzieliśmy, jak niósł znicz olimpijski w dniu ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina, i byliśmy spokojni" - wspomina francuski dziennik "L'Equipe".

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"Po kilku dniach naznaczonych strachem nadeszła straszna wiadomość o śmierci Franco Baresiego. Nikt nigdy nie nosił numeru 6 z taką elegancją w świecie futbolu" - dodaje hiszpański "AS". "Baresi byl kimś znacznie więcej, niż tylko wybitnym obrońcą. Był wspaniałym kapitanem legendarnego Milanu i liderem pokolenia, które przekształciło Milan w europejską potęgę piłkarską i jedną z najbardziej pamiętnych drużyn wszech czasów" - czytamy w gazecie "Marca". "Świat futbolu pogrążony w żałobie" - pisze krótko "Bild".

Baresi zagrał łącznie 716 meczów w barwach Milanu, w których strzelił 33 gole i zanotował 24 asysty. Tylko jeden zawodnik ma więcej występów w Milanie od Baresiego - mowa o Paolo Maldinim (901).

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