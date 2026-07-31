Nie żyje Franco Baresi. Legendarny obrońca miał 66 lat

O kłopotach ze zdrowiem Franco Baresiego włoskie media sporo ostatnio pisały. Już w czwartek 30 lipca pojawiły się nawet informacje, że były reprezentant Włoch zmarł, ale to zdementował AC Milan, z którym Baresi był najmocniej związany w trakcie kariery. Niestety dzień później Mediolańczycy mieli dla świata kolejne wieści. Tym razem już o wiele gorsze, bo były obrońca zmarł w wieku 66-ciu lat.

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- Cały klub pogrążony jest w żalu po śmierci Franco Baresiego. Jego przykład i zaangażowanie na zawsze pozostaną częścią DNA klubu, zarówno jak i jego koszulka z numerem 6. AC Milan składa kondolencje rodzinie Baresiego i są one takie same w przypadku każdego fana naszego klubu w tym trudnym czasie - czytamy w oficjalnym oświadczeniu mediolańskiego klubu.

Jeśli chodzi o legendy włoskiego futbolu, niewielu może się równać z Franco Baresim. Przez całą swoją karierę związany był z AC Milanem i wygrał z tym klubem praktycznie wszystko, co się dało. Za jego czasów Mediolańczycy byli prawdopodobnie najsilniejsi w swojej historii. Baresi ma na koncie sześć tytułów mistrza Włoch oraz trzy wygrane finały Ligi Mistrzów (w 1989 i 1990 roku znanej jeszcze jako Puchar Europy). Łącznie dla Milanu rozegrał 719 spotkań. Więcej na koncie ma wyłącznie Paolo Maldini (902).

Sukcesy święcił nie tylko z klubem. To mistrz świata z reprezentacją Włoch, która w 1982 roku pokonała w finale Niemców (RFN), a w półfinale Polskę (2:0). Wówczas 22-letni Baresi jeszcze nie odegrał dużej roli, ale już w zdobyciu brązowego medalu w 1990 roku oraz w wicemistrzostwie świata z 1994 roku owszem (podczas tego drugiego turnieju był kapitanem włoskiej kadry).