Słynny klub znika z mapy. 114 lat i koniec. Grało tam siedmiu Polaków

Jeszcze w sezonie 2019/20 grali w Serie A. Jeszcze w sezonie 2022/23, na zapleczu elity grał w tym klubie Polak, Jakub Łabojko. Dziś po Brescii pozostają już tylko piękne wspomnienia. Historia klubu dobiegła końca.

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Słynny klub znika z mapy. 114 lat i koniec

"Po 114 latach historii mityczna Brescia znika. Włoski sąd ogłosił wczoraj upadłość włoskiego klubu, a syndyk upadłościowy będzie teraz odpowiedzialny za likwidację majątku klubu. Decyzja zapadła po wykluczeniu drużyny z lig zawodowych z powodu nieprawidłowości finansowych i niewypłacalności w 2025 roku" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo" zaznaczając że długi klubu sięgały 20 milionów euro.

Na nic zdały się zapewnienia Massimo Cellino, ekscentrycznego właściciela klubu, który zapowiadał w czerwcu, że do klubu wpłynie jeszcze sześć milionów euro należne Brescii za prawa treningowe Sandro Tonalego - piłkarza zamieniającego niedawno Newcastle na Tottenham. Cellino tym samym chciał zarejestrować drużyny prowincjonalne na amatorskie turnieje do lat 16.

Co stanie się z pieniędzmi z transferu Tonalego? Najpewniej trafią do FIFA. Brescia, choć nigdy nie była mistrzem Włoch, w swoich szeregach miała zawodników o uznanej klasie. W tym klubie lata temu grali choćby późniejsi złoci medaliści mistrzostw świata: Andrea Pirlo i Luca Toni, a także słynny Roberto Baggio - wicemistrz globu 1994 roku.

To w Brescii europejską karierę kończył Pep Guardiola, a Gheorghe Hagi - najsłynniejszy piłkarz Rumunii - zanim podbijał Barcelonę grał właśnie w Lombardii. Z najnowszych przykładów znanych zawodników, którzy niegdyś przywdziewali koszulkę Brescii wymienić warto Marka Hamsika, Mario Balotellego i wspomnianego Sandro Tonalego.

W klubie zagrało także siedmiu Polaków. Najwięcej spotkań rozegrał Marek Koźmiński (132). W dalszej kolejności należy wymienić: Jakuba Łabojkę (70), Bartosza Salamona (68), Filipa Jagiełłę (68), Tomasza Kupisza (42), Marcina Listkowskiego (14) i Kamila Króla (3)