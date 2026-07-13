Ukryte wady serca niejednokrotnie kończyły się dramatami z udziałem sportowców. Najbardziej znanym przykładem jest tu Christian Eriksen, który w 2021 roku podczas meczu mistrzostw Europy zasłabł z tego powodu, a pięć lat później uratował go wstawiony rozrusznik. Wrodzona wada serca towarzyszyła z kolei zmarłemu w wieku 33 lat byłemu bramkarzowi Lecha Poznań, Ivanowi Turinie, który w maju 2013 roku został znaleziony martwy we własnym mieszkaniu.

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Wada serca przekreśliła szanse na transfer. Khalaili nie trafi do Interu

Teraz wada serca uniemożliwiła wielki transfer Ananowi Khalailiemu. 21-letni prawy pomocnik rozegrał świetne dwa sezony w barwach Royale Union Saint-Gilloise, z którym sięgnął po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Belgii. Izraelczyk został wytypowany przez włoski Inter Mediolan jako następca odchodzącego do Realu Madryt Denzela Dumfriesa.

Testy medyczne jednak wykazały, że piłkarz nie przeszedł testu obciążenia serca. Wykryto komplikację, w związku z którą Khalaili nie spełnił wymogów włoskiej federacji, które pozwoliłyby mu na grę na Półwyspie Apenińskim. Sprawę na łamach La Gazetta dello Sport skomentował prezydent Interu, Giuseppe Marotta.

- Zakończyliśmy negocjacje w sprawie zakupienia Khalailiego, ale nie przeszedł testów medycznych. Włoski Komitet Olimpijski nas o tym poinformował, więc chciałem wam to przekazać. We Włoszech obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące badań lekarskich, więc to nie jest decyzja klubu. Po prostu musimy to zaakceptować, bo chodzi o dbanie o zdrowie zawodnika - powiedział.

- Jeśli Włoski Komitet Olimpijski nie wyda zaświadczenia, zawodnik nie może brać udziału w żadnym oficjalnym wydarzeniu sportowym we Włoszech. To smutne, bo prowadziliśmy negocjacje z dużym trudem, ale teraz, niestety, musimy myśleć o alternatywnym rozwiązaniu - dodał.

To kolejny przypadek zawodnika, który z powodu wady serca nie może grać w Serie A. Wcześniej z karier w tym kraju zrezygnować musieli wspominany wcześniej Eriksen czy również grający z rozrusznikiem mięśnia sercowego Edoardo Bove. Khalaili zatem traci szansę na duży transfer, a Royale Union na zarobek rzędu 25 mln euro.

Najpoważniejszą alternatywą dla niedoszłego prawego pomocnika Interu ma być występujący w Strasbourgu Guela Doue. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w barwach francuskiego klubu rozegrał 68 spotkań. Ponadto mistrzowie Włoch negocjują transfery Johna Stonesa i Trevoha Chalobaha. Ten pierwszy jest wolnym zawodnikiem po rozstaniu z Manchesterem City, zaś drugiego trzeba wykupić z Chelsea.

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