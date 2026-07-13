To koniec? Media: Juventus rozważa ostateczny scenariusz ws. Milika

Kontuzje to najtrudniejszy przeciwnik, z którym podczas swojej kariery musiał mierzyć się Arkadiusz Milik. Polski napastnik przez ostatnie dwa lata z powodu problemów zdrowotnych rozegrał zaledwie dwa spotkania. Wszystko zaczęło się podczas przygotowań do Euro 2024. Ostatni mecz towarzyski przed turniejem zakończył się dla Milika już po kilku minutach.

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7 czerwca 2024 roku 73-krotny reprezentant Polski odniósł poważną kontuzję łąkotki. Po wyleczeniu kolana rozpoczęły się problemy z łydką. Ból miał być tak silny, że uniemożliwiał nawet trucht. Co oczywiste, w takiej sytuacji niemożliwe było wznowienie treningów. Dopiero w marcu 2026 roku, po 652 dniach od sparingu z Ukrainą, Arkadiusz Milik wrócił na boisko.

Co czeka Arkadiusza Milika?

Napastnik zagrał kilkanaście minut w meczu Juventus - Sassuolo, a niedługo później wystąpił też w starciu z Genoą. W obu tych spotkaniach Milik był blisko zdobycia bramki, ale na więcej występów nie pozwolił uraz mięśnia dwugłowego prawego uda. Kolejna kontuzja sprawiła, że działacze Starej Damy postawili na Polaku krzyżyk.

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"Za dużo jest niepewności co do jego kondycji fizycznej" - przekazywały włoskie media w zeszłym tygodniu, zapowiadając rychłe rozwiązanie obowiązującego do czerwca przyszłego roku kontraktu. Teraz najnowsze informacje w sprawie przyszłych losów Arkadiusza Milika przekazuje portal Tutto Mercato.

Arkadiusz Milik w centrum treningowym Juventusu

Jak obwieszczają Włosi, 32-latek pojawił się w Continassa - centrum treningowym Juventusu - na kolacji zorganizowanej przez klub. Wciąż niewyjaśniona jest sprawa jego umowy. "Przyszłość polskiego napastnika pozostaje jedną z otwartych kwestii letniego okienka transferowego" - czytamy. Potwiedzają się jednak wieści, że działacze z Turynu chcą przedterminowo rozwiązać kontrakt napastnika.

"Według ostatnich doniesień Juventus rozważa możliwość rozwiązania kontraktu Milika, który wygasa 30 czerwca 2027 roku. Takie rozwiązanie pozwoliłoby klubowi zwolnić miejsce w formacji ofensywnej i i na liście płac dla zawodnika, który pauzował zbyt długo z powodu kontuzji" - dodano.

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu w 2022 roku - najpierw na roczne wypozyczenie z Olympique Marsylia, a przed sezonem 2023/24 Polak został wykupiony za przeszło 7 mln euro. Wcześniej występował też w Napoli, Ajaksie Amsterdam, Bayerze Leverkusen, Augsburgu oraz Górniku Zabrze. To właśnie z wicemistrzem Polski najczęściej łączy się napastnika. Dyrektorem sportowym klubu jest bowiem jego brat, Łukasz.