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Reprezentant Polski nie grał od 10 miesięcy. Właśnie został bez klubu

14 września 2025 r. - wtedy po raz ostatni w oficjalnym meczu wystąpił Szymon Żurkowski. 7-krotny reprezentant Polski ostatnie dwa sezony miał niemal zupełnie stracone z powodu kontuzji. Teraz jego sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. W sobotę jego dotychczasowy pracodawca - Spezia Calcio - rozwiązał z nim kontrakt. 28-latek pozostał więc bez klubu.
5Trening reprezentacji Polski w pilce noznej w Wiedniu
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Szymon Żurkowski swego czasu był wielką nadzieją reprezentacji Polski. W 2022 r. mocno stawiał na niego selekcjoner Czesław Michniewicz. Za jego kadencji środkowy pomocnik rozegrał wszystkie siedem meczów w kadrze. Pojechał nawet na mundial do Kataru, gdzie ostatecznie nie rozegrał ani minuty. Od tamtej pory do reprezentacji już nie wrócił, a gwałtownie wyhamowała również jego kariera klubowa.

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Sześć występów w dwa lata, a teraz to. Klub rozwiązał kontrakt z Polakiem

Ostatnie dwa sezony to dla Żurkowskiego kompletna katastrofa. W poprzednim na boisku pojawił się raz - 14 września w spotkaniu Serie B z Empoli. Z kolei w sezonie 2024/25 uzbierał raptem nieco ponad 100 minut w pięciu występach w Serie A. Było to spowodowane problemami zdrowotnymi, w głównej mierze z kolanem. Jakby tego było mało, jego Spezia Calcio spadła ostatnio do Serie C, dlatego już w maju prognozowaliśmy na Sport.pl, że klub będzie próbował się go pozbyć.

I rzeczywiście tak się stało. Choć do końca kontraktu Żurkowskiemu miał pozostać jeszcze rok, 28-latek musi pożegnać się z włoskim zespołem już teraz. W sobotę poinformował o tym sam klub z krótkim oświadczeniu. - Spezia Calcio ogłasza rozwiązanie kontraktów Mirko Antonucciego i Szymona Żurkowskiego z klubem. Życzymy obydwu zawodnikom wszystkiego najlepszego w przyszłości, zarówno sportowej, jak i osobistej - mogliśmy przeczytać na stronie internetowej Spezii.

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Żurkowski został bez klubu. Co dalej z byłym kadrowiczem?

W tej sytuacji Żurkowski stał się wolnym agentem i może za darmo dołączyć do dowolnego klubu. Bardzo możliwe, że po siedmiu latach spędzonych we Włoszech wróci do Ekstraklasy. W maju media rozpisywały się o potencjalnym zainteresowaniu ze strony Górnika Zabrze i Widzewa Łódź.

Szymon Żurkowski Polskę opuścił w 2019 r., gdy za niespełna cztery miliony euro trafił z Górnika Zabrze do Fiorentiny. Najwięcej występów - 87 - zanotował w barwach Empoli. W Spezii zagrał w sumie 29 razy, zaliczył jedną asystę i nie strzelił ani jednego gola.

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